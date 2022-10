"La squadra ha voglia, ripartiamo senza pensare a ieri"

TRIESTE - "Conosco l'ambiente, so cosa vuol dire vivere Trieste e credo che in questo momento dobbiamo pensare a ciò che abbiamo. Il calcio è uno sport semplice. Più giocatori porti in fase offensiva e più possibilità hai di fare goal e di vincere la partita". Sono queste le prime parole di Massimo Pavanel che dopo due anni è tornato nella sua Trieste per allenare i rossoalabardati. Il neoallenatore è stato presentato agli organi di informazione nella mattinata di oggi 15 ottobre. Tra i temi della conferenza anche il match di domani contro l'Albinoleffe, in programma allo stadio Rocco alle 14:30.

Ricordando l'amico Willy Marcuzzi, Pavanel ha spiegato che "i ragazzi devono essere liberi di esprimersi, non vanno aggiunti troppi concetti perché rischi che i giocatori si blocchino ancora di più. La squadra è un gruppo sano, che ha voglia". Sulle ragioni che l'hanno convinto a tornare, l'alenatore ha affermato che "a Trieste c'è un progetto serio, nuovo e che vuole essere duraturo. Questa combinazione di fattori è stata ciò che mi ha fatto scegliere. Dobbiamo ripartire senza pensare a ieri".