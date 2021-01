Matelica-Triestina 3 a 2 | Le pagelle: tre schiaffi e tutti a casa, la rimonta non riesce

In quel di Macerata la prima giornata del girone di ritorno vede gli uomini di Pillon affondare sotto i colpi di un Matelica "bestia nera" degli alabardati. Non bastano le reti di Gomez e Granoche

La Triestina affonda sotto i colpi di un Matelica che si conferma bestia nera degli alabardati dopo aver sbancato il Rocco nella prima giornata del girone d'andata. Rimaneggiata, in quel di Macerata l'Unione non completa la rimonta. Per gli alabardati goal di Gomez e Granoche su rigore. Tra una settimana si torna a Valmaura contro il Cesena. Servirà rialzarsi immediatamente per interrompere il momento difficile.

Valentini 5

Al 22' respinge male una conclusione dal limite dei padroni di casa e Leonetti lo grazia. Sui tre goal del Matelica non ha responsabilità anche se il suo voto non può essere sufficiente.

