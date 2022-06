Matteo Parenzan è campione italiano per la quinta volta

Matteo Parenzan è campione italiano di tennistavolo paralimpico per la quinta volta consecutiva. L'atleta del Kras di Sgonico ha conquistato l'ambito titolo in occasione dei Campionati nazionali in corso a Rimini. Dopo essersi laureato campione italiano per la prima volta a soli 13 anni, Parenzan aggiunge l'ennesima medaglia d'oro della sua carriera grazie a prestazioni di assoluto livello. Tutti gli avversari sono stati battuti sempre per tre set a zero. La performance del triestino in Romanga conferma il suo stato di grazia già messo in mostra la scorsa settimana in Montenegro in occasione di una gara internazionale dove ha conquistato un bronzo che gli ha permesso di rimanere ben saldo al quarto posto del ranking mondiale. Prossimo impegno a novembre a Granada, per i mondiali.