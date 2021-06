Matteo Parenzan vince il torneo di Lasko e vola a Tokyo

"Missione compiuta. Il triestino Matteo Parenzan, portacolori dell'Ask di Sgonico, ha vinto quest'oggi il torneo di Lasko, conquistando l'ultimo pass disponibile per le Paralimpiadi di Tokyo. Il diciottenne ha giocato un torneo perfetto, con cinque vittorie su cinque incontri giocati. Dopo aver passato agevolmente, giovedì, l'ostacolo dei gironi, ieri nei quarti ha spazzato via l'avversario svedese con cui aveva sempre perso. Poche ore fa infine, dopo essersi imposto sullo spagnolo testa di serie numero 3, in finale non ha lasciato scampo allo sfidante giapponese, superato 3-0 (11-9, 13-11, 12-10)".