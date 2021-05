Tennistavolo, Matteo Parenzan campione d'Italia per la quarta volta

Si tratta del quarto titolo consecutivo assoluto in classe 6. L'atleta 17enne del Kras di Sgonico la prossima settimana si giocherà il pass per la paralimpiadi di Tokyo

Matteo Parenzan è campione d'Italia per la quarta volta. L'atleta 17enne del Kras di Sgonico ha ottenuto il suo quarto titolo consecutivo assoluto in classe 6 a Cadelbosco di Sopra in provincia di Reggio Emilia, dove dal 21 al 23 di maggio si sono svolti i campionati italiani paralimpici di tennistavolo. Matteo nonostante la pandemia ha continuato ad allenarsi quotidianamente e la prossima settimana partirà con la nazionale italiana alla volta di Lasko in Slovenia dove si giocherà il pass per le paralimpiadi di Tokyo.