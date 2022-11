Mauro Milanese out, alla Triestina finisce l'era Biasin

TRIESTE - I dettagli dell'operazione non sono stati resi noti ma Mauro Milanese non fa più parte della Triestina. L'ex amministratore unico e nipote dell'indimenticato Mario Biasin è fuori dalla compagine societaria. L'annuncio è arrivato dalla stessa società, oggi di proprietà del presidente Giacomini. "Finisce l'era Biasin - scrivono - a Mauro Milanese i migliori auguri per il prosieguo delle sue attività professionali".