Meeting “verso Majano”: podio e ottimi risultati per i giovani della Trieste Atletica

Sabato 3 settembre, in mattinata, si è svolto il Meeting “Verso Majano”, allo stadio Grezar di Trieste. Nelle categorie giovanili le gare erano valevoli per la selezione delle rappresentative provinciali che gareggeranno al Trofeo Internazionale “Città di Majano” di sabato 10 settembre. Molteplici però le categorie scese in pista, dai ragazzi, ai cadetti, fino agli assoluti impegnati in due specialità, tra cui i 3000 m. I 3000m piani hanno visto come partecipanti tre atleti gialloblù su cinque: Federico Fragiacomo, che ha vinto la gara (8’39”29) ad un secondo dal suo miglior crono. In terza posizione un veterano della Trieste Atletica, Daniele Torrico (9’08”75) e al quarto posto Federico Cernaz (9’21”72).

Nel settore giovanile, dove risiede il futuro della società triestina, secondo posto per la cadetta Eleonora Viti nel salto in lungo (5,08m, misura ottenuta al terzo salto) e quarto posto per Elisa Sancin (4,61m, quarto salto). Seguono Deborah Benetti (4,23m) e Penelope Pinzani (3,53m). Negli 80m, categoria cadetti, quinto posto per Patrick Villani (10”47) tempo che gli ha permesso di vincere la sua batteria. Undicesimo posto per Matteo Prizzi (10”95). Nelle gare di mezzofondo ha spiccato la sesta piazza sui 1000m ottenuta dall’instancabile Patrick Villani (3’53”77). Nei 600m cadette ottavo posto per Margherita Fonzari (1’54”25).

Nelle gare riservate alle categorie ragazze e ragazzi secondo posto per Martina Perisi (8”82) nei 60 metri piani, seguita da Gaia Gregori (9”37), Elena Allegretti (9”42), Lia Gnezda (9”73), Gioia Ciriello (10”46) e Alice Liuzzi (10”58). Nella stessa gara, categoria maschile, quinto posto per matteo Boscarol (9”38) e settima piazza per Carlo Pontelvi (9”96). Nelle gare di mezzofondo, 600 metri, tra le ragazze, ci sono stati due ottimi piazzamenti: il secondo posto per Eleonora Furlanic (1’54”86) e il terzo posto per Ellis Pataccoli (1’55”26), segue al dodicesimo posto Martina Perisi (2’14”81). Nelle gare dei ragazzi quarto posto per Filippo Venica (1’58”40) e quinto posto per Lorenzo Capitanio (2’01”83). Nei lanci maschili, vortex, quinto posto per Matteo Boscarol (33 metri e 78), sesta piazza per Lorenzo Capitanio (33 metri e 30) a seguire Filippo Venica (32 metri e 90) e Carlo Pontelvi (16 metri e 90). Nella categoria delle ragazze, che hanno usato il peso da due Kg, secondo posto per Gaia Gregori (9 metri e 36), quarta Gioia Ciriello (8 metri), quinta Ellis Pataccoli (7 metri e 18), seguono Eleonora Furlanic (6 metri e 07) e Alice Liuzzi (4 metri e 91).