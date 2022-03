Sport

Mezza maratona di Brugnera: il Gs San Giacomo corre con la bandiera ucraina e fa il pieno di medaglie

Ottimi primi arrivati per la società triestina, Mattia Ianza in 01.22 e Lukan Roman 01.32. Ottimi piazzamenti per tutti i Sangiacomini, Dorotea Lo Cascio, Chiara Cussetti, Susanna Cocianich, Giulio Luigi Capuano, Cudicio Maurizio, Ciulla Jacopo, Montagnana Guglielmo