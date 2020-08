Le scarpe che Jordan indossò a Chiarbola vendute per 615mila dollari

Un paio di scarpe destinato a rimanere nella storia. Le sneaker indossate da Michael Jordan in occasione della partita amichevole del 25 agosto 1985 a Trieste, nell'ambito di un tour promozionale per Nike, sono state battute ad un'asta di Christie’s per 615.000 dollari.

Si tratta di un modello Air Jordan 1 che la leggenda della palla a spicchi indossò in un'esibizione contro la JuveCaserta. In quell'occasione Michael Jordan, con la maglia della Stefanel, realizzò ben 41 punti e passò alla storia soprattutto per la schiacciata con la quale, al termine di un contropiede, mandò in frantumi il tabellone del canestro.

La casa d'aste Christie’s aveva inizialmente stimato questo modello di Air Jordan tra i 650 e gli 850mila dollari. Le scarpe sono state messe in vendita online dallo scorso 30 luglio e fino al 13 agosto. Pur non avendo raggiunto il prezzo stimato, è stato comunque stabilito un record storico di vendita per questo modello, a meno di tre mesi dal precedente massimo pagato per un paio di scarpe simile. Un altro paio di Air Jordan 1 indossate in partita da Michael Jordan, infatti, era stato venduto a metà maggio per 560mila dollari da Sotheby's.