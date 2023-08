Pattinaggio, Michele Pischianz è campione italiano Allievi

OPICINA - Un importante traguardo è stato raggiunto dal giovanissimo Michele Pischianz, atleta della Polisportiva Opicina, che si è aggiudicato la vittoria nel Campionato Italiano di pattinaggio di singolo categoria Allievi A, tenutosi a Piancavallo. Classe 2011, Pischianz si è distinto per la sua straordinaria performance, dimostrando talento e dedizione ineguagliabili.



Dopo un'ottima esibizione nello short, il giovane atleta ha mantenuto la leadership, guadagnando il titolo italiano con uno straordinario programma lungo, imponendosi infatti con un distacco notevole dal secondo classificato e dimostrando il suo valore e la sua padronanza nel pattinaggio artistico. Questo successo è il risultato di un duro lavoro e di un impegno costante da parte di Michele, che ha affrontato gli allenamenti con grande dedizione e intensità. Il suo programma short è stato magistralmente coreografato da Sandro Guerra, il quale ha contribuito a mettere in evidenza le già ottime abilità del nostro giovanissimo atleta.

L'Allenatrice di Michele, Adriana Radin, ha dichiarato con orgoglio: "Questa vittoria rappresenta un grande successo per Michele e per la nostra società. La gara era estremamente impegnativa, gli avversari di gran spessore e lui ha dimostrato determinazione e passione in ogni momento. Il suo impegno nei mesi di preparazione è stato encomiabile, soprattutto nella fase estiva e questo risultato è il frutto di sacrifici e di una dedizione senza pari". "Siamo estremamente felici di vedere i nostri atleti eccellere anche in ambito nazionale, ed il trionfo di Michele è un esempio tangibile del duro lavoro, ma anche delle qualità dell'ottimo staff di allenatori che siamo riusciti a mettere assieme" ha dichiarato la Polisportiva Opicina in una nota stampa, nella quale ha esteso i suoi più sentiti complimenti anche a tutti gli altri otto atleti "che hanno portato alto il nome della nostra società in questi Campionati Italiani, e desidera esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al loro percorso di successo".