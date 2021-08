Al Rocco arrivano Ibra e compagni, il 14 agosto è Milan-Panathinaikos

Se nel dna del Milan scorre sangue rossoalabardato e gli undici ragazzi di Umberto Saba vengono ancora oggi chiamati "greghi", allora la sfida precampionato tra i rossoneri di Pioli ed il Panatinaikos poteva giocarsi soltanto al Rocco. Alle 20:30 di sabato 14 agosto allo stadio di Valmaura non sarà più calcio d'estate, con le due formazioni a sette giorni dal primo impegno ufficiale nelle rispettive stagioni e con i diavoli che, condizionale d'obbligo, dovrebbero essere al completo. L'evento è stato presentato nel pomeriggio di oggi 2 agosto dall'assessore allo Sport Giorgio Rossi alla presenza dell'organizzatore Stefano Pucci, titolare della San Marco Sport Events che nel capoluogo regionale aveva già messo in piedi le prime edizioni della Tim Cup, oltre a numerose amichevoli estive di prestigio.

Capienza dello stadio: attesi migliaia di spettatori

"Trieste è la città ideale per organizzare questo tipo di eventi - ha detto Pucci - e devo ringraziare tutta l'amministrazione comunale per lo stadio e per la precisione con la quale abbiamo messo in piedi questa partita".Il Panatinaikos (che alloggerà al NH Hotel) è atteso a Trieste il 13 agosto, mentre il Milan (che usufruirà dell'Hilton di piazza della Repubblica) non ha ancora sciolto le riserve sul suo arrivo (che potrebbe essere sia il giorno prima che in giornata). Entrambe le squadre poi ripartiranno la sera stessa dopo la partita. Fino al 6 agosto (data in cui entrerà in vigore il decreto che stabilisce l'obbligatorietà del green pass per accedere ai grandi eventi) la capienza dello stadio intitolato al Paron sarà del 25 per cento (tutti i settori saranno aperti), mentre dopo il 6 potrebbe toccare quota 50 per cento. I prezzi dei biglietti (acquistabili solo online a questo link) variano da settore a settore e gli organizzatori stanno formulando, assieme al Comune, pacchetti turistici per chi deciderà di visitare la nostra città nei giorni di Ferragosto. Di seguito le specifiche:

I prezzi

- Tribuna Pasinati: Intero € 37 + dp - Ridotto* € 30 + dp

- Tribuna Colaussi: Intero € 30 + dp - Ridotto* € 25 + dp

- Curve: Intero € 20 + dp - Ridotto* € 15 + dp

- Ridotto per Under 16, Disabili < 75 %.