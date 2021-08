I biglietti per Milan-Panathinaikos anche al ticketpoint di corso Italia

I biglietti per l'amichevole Milan-Panathinaikos in programma sabato 14 agosto alle 20:30 si potranno acquistare anche al ticketpoint di corso Italia 6. La decisione è stata presa nei giorni scorsi per agevolare i tanti tifosi attesi allo stadio Nereo Rocco. Il ticketpoint sarà aperto ogni giorno dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 15:30 alle 19. Già dal pomeriggio di oggi 11 agosto si potrà entrare in possesso del tagliando per assistere alla partita. Allo stadio di Valmaura sarà presente il Milan al gran completo anche nella dirigenza (confermate le presenze del presidente Paolo Scaroni e di Paolo Maldin, oltre che del direttore sportivo Frederic Massara). I rossoneri atterreranno a Ronchi dei Legionari alle 11:25 e da lì, prima di recarsi allo stadio, prenderanno la strada dell'hotel Hilton di piazza della Repubblica dove riposeranno in vista del match. Per poter accedere allo stadio vige l'obbligo del greenpass.