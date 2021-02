Modena-Triestina 1 a 1 | Le pagelle: non basta Tartaglia, la vittoria sfuma a 4 minuti dalla fine

Dopo la vittoria casalinga maturata contro il Cesena nella precedente giornata di campionato, gli uomini di Pillon tornano da Modena con un punto. Unione in vantaggio con il difensore, i padroni di casa riacciuffano il pareggio all'86'

Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Dopo la vittoria contro il Cesena, la Triestina porta a casa un punto dalla trasferta di Modena che ha visto gli uomini di Pillon in vantaggio fino a 4' dal novantesimo. Bene Tartaglia (per il goal), Procaccio (entrato nel secondo tempo). Prestazione sufficiente sul piano dell'impegno.

Offredi 6

Nei primi minuti del match subito una presa a terra e un'uscita a vuoto. Sul goal non ha particolari responsabilità ma ogni tanto sarebbe fantastico se riuscisse a buttare per aria tutto ciò che alberga in area piccola (soprattutto sui corner).

