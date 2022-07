Ai mondiali di polizia brilla una stella triestina, Urbani tre volte oro nel nuoto

ROTTERDAM - Ai Campionati mondiali sportivi delle forze dell'ordine in scena a Rotterdam brilla una stella triestina. Marco Urbani, atleta del Circolo ricreativo e sportivo Tommasi della Polizia Locale giuliana, nel nuoto ha vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere. Abbattendo quasi ogni record nella categoria over 35, è arrivato primo nei 1500 (miglior tempo assoluto), ha ottenuto l'oro nei 200 misti ed è salito sul gradino più alto del podio negli 800. Solo nei 200 stile libero Urbani è arrivato secondo. "E' stata una gara combattuta, persa per cinque centesimi - così il nuotatore - e dove tutti e due siamo andati sotto il record di categoria". Urbani deve affrontare l'ultima fatica. In programma c'è ancora la 3 chilometri in mare.

Per affrontare la trasferta dell'agente di polizia municipale non sono stati utilizzati soldi pubblici.