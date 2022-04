Mattagliano e Selvarolo trionfano alla XVII edizione della Mujalonga

Pasquale Selvarolo e Joyce Mattagliano vincono la 19ª edizione della Mujalonga sul Mar, con il tempo rispettivamente di 21:20 e 24:47. La corsa su strada di otto chilometri, bronze event Fidal, è stata organizzata dall’ASD Trieste Atletica ed ha rappresentato la seconda prova del Trofeo Trieste, lo storico circuito di gare dedicate prevalentemente ai Master. Una cavalcata velocissima che si è risolta per entrambe le gare, maschile e femminile, nell’ultima manciata di chilometri.

Le gare

Nella prova maschile, a condurre la competizione per circa quattro chilometri, è stato il terzetto formato da Selvarolo, dal keniano Rodgers Maiyo, e dallo sloveno Rok Puhar. Poi, a 2,5 chilometri dalla fine, in località Lazzaretto, all'interno della base logistica, il ventunenne pugliese, in forze nelle Fiamme Azzurre, ha cambiato ritmo e si è involato da solo al traguardo. Dinamica simile per la prova femminile, con l’etiope Asmerawork Wolkeba, la slovena Anja Fink e la Mattagliano che hanno preso subito il comando, mantenendolo per circa sei chilometri. Poi, a 2 chilometri dalla fine, la slovena ha allungato e l’atleta del C.S. Esercito l’ha seguita, per poi prendere il sopravvento e vincere. Un’edizione davvero speciale che, solo per quest’anno, ha visto un percorso più corto, e la partenza nel pittoresco centro storico di Muggia, tra le calli e la stupenda piazza Marconi, illuminata da un inaspettato sole. Tutte le informazioni e le classifiche sul sito www.mujalongasulmar.com.

Ecco il podio maschile

Pasquale Selvarolo, 21:20 Rodgers Maiyo, 21:36 Rok Puhar, 21:48

E quello tutto al femminile