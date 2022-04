A Muggia torna la Mujalonga sul Mar: oltre 400 iscritti alla competitiva

Conto alla rovescia per la Mujalonga sul Mar, la manifestazione in programma domenica 24 Aprile, organizzata dalla Trieste Atletica, e diventata negli anni una classica del panorama nazionale delle corse su strada. Presentata questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Muggia, alla presenza del Sindaco del Comune di Muggia Paolo Polidori, dell’Assessore allo Sport Alessandra Orlando e dell'Assessore regionale Piepaolo Roberti. “Dopo tre anni – ha sottolineato Polidori - ritorna finalmente la prova family, valore aggiunto di una competizione diventata una classicissima del panorama italiano delle corse su strada. Quest’anno l’evento abbraccerà il centro storico della città, crediamo che questa novità possa raccontare ancora meglio la bellezza e la vivacità del nostro territorio”.

Programma

L’evento, giunto alla diciannovesima edizione, si aprirà venerdì 22 aprile alle 10, quando Piazza Marconi sarà travolta dall’entusiasmo dei piccoli protagonisti della Mini Muja, riservata alle scuole primarie e secondarie della cittadina adriatica. Domenica 24 aprile, alle 9:30, partirà la gara competitiva all’altezza del Parcheggio Caliterna. 400 gli iscritti al momento, pronti a sfidarsi sugli 8 chilometri del tracciato, disegnati tra il centro della cittadina, il lungomare, e la Base Logistica del Lazzareto. Una competizione che sarà valida come seconda prova del Trofeo Trieste, lo storico circuito di gare dedicate prevalentemente ai Master.

Alle 11:30 start della Family Color Run, con partenza e arrivo dal Parco Acquario 2020. 4 km accompagnati dall’energia e dalla musica delle Bande del Carnevale muggesano e della Banda Berimbau. Il presidente della Trieste Atletica Alessio Lilli: "La Mujalonga 2022, con il ritorno della Family Color Run, sarà volta a recuperare finalmente una più ampia socialità. Mi preme sottolineare come la manifestazione intende lanciare un forte messaggio ambientalista: non si utilizzerà la plastica ma solo materiale eco compostabile. Anche questa domenica ci apprestiamo inoltre a vivere due competizioni combattute, sia in campo maschile che femminile, con talentuosi atleti africani che vorranno dettare legge e mettersi alle spalle gli sfidanti italiani e provenienti dalla Slovenia”.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla gara competitiva si potranno effettuare online, sul sito della Mujalongasulmar, e termineranno giovedì 21 aprile. Ci si potrà iscrivere alla Family Color Run all’Info Point del Parcheggio Calinterna di Muggia, venerdì 22 e sabato 23 aprile, dalle 10 alle 20; mentre domenica 24 aprile, fino alle 10, ci si potrà iscrivere al Piazzale Adriatico, luogo di partenza delle navette che condurranno alla partenza.