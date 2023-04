Mujalonga sul Mar: trionfano il keniano Lengen Lolkurraru e la slovena Anja Fink

MUGGIA - Una domenica indimenticabile per tutta l’Asd Trieste Atletica Aps e per il territorio muggesano. La Mujalonga Sul Mar, organizzata dalla società presieduta da Alessio Lilli in collaborazione con il Comune di Muggia, ha festeggiato al meglio i primi vent’anni di vita con un’edizione molto partecipata e ricca di spettacolo. Sono stati 2400 i partecipanti, protagonisti della Muggia 10K (la competizione agonistica sui 10 km) e della Family Color Run, che hanno corso e si sono divertiti sui percorsi disegnati sul lungomare muggesano con arrivo allestito nel Piazzale Lodovico Salvatore.

I vincitori

La Muggia 10K, valevole anche come Campionato Regionale Fvg della 10 km su strada e Seconda Tappa del Trofeo Trieste (circuito di gare locali curato dall’Associazione delle Società Podistiche Riunite di Trieste), ha festeggiato i successi della slovena Anja Fink e del keniano Lengen Lolkurraru.

La gara femminile

Nella gara femminile la Fink ha rispettato le attese della vigilia dominando la scena dal primo all’ultimo metro. La ventenne della Fratellanza Modena Giulia Cordazzo ha provato a tenere il ritmo della scatenata slovena ma dopo poco più di 3 km dallo start ha dovuto resistere. La Fink si è così resa protagonista di un assolo chiuso dopo 35’04”. In seconda posizione si è accomodata la Cordazzo (35’38”) mentre sul terzo gradino del podio è salita la portacolori del Cus Trieste Margherita Spadaro, che ha vinto il titolo regionale assoluto con il crono di 36’58”. Alle spalle della Spadaro si è classificata Martina Rizzoli (Us Dolomitica Asd, 37’29”, ) mentre la top five è stata completata dall’altra slovena Kim Ameršek (39’55”).

La prova maschile

La prova maschile è stata animata da duello tra il keniano Lengen Lolkurraru (Atletica Saluzzo) e l’italo-marocchino, presente alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, Abdoullah Bamoussa (Atletica Brugnera Friulintagli). I due hanno preso il comando delle operazioni, fin dai primi metri, assieme all’altro keniano Rodgers Mayo (Atletica Brugnera Friulintagli). Il trio ha proceduto assieme sino al 4 km quando Bamoussa ha rotto gli indugi con una progressione che ha costretto alla resa Mayo. Bamoussa e Lolkurraru hanno corso spalla a spalla fino all’8 km quando il keniano ha sferrato l’ennesimo attacco che gli ha permesso di tagliare poi il traguardo a braccia alzate dopo 29’12”. Ha chiuso secondo Bamoussa (29’35”), nuovo campione regionale fvg della 10 km su strada, mentre Mayo, dopo la seconda piazza del 2022, si è accomodato sul terzo gradino del podio in 30’06”. In quarta posizione si è classificato il cervignanese Jacopo De Marchi, esploso tra le file della Trieste Atletica prima di diventare un professionista con la canotta del Centro Sportivo dell’Esercito. De Marchi ha timbrato il crono di 30’14”; quinto ha chiuso Steve Bibalo (Atletica Buja, 30’53”) mentre in casa Trieste Atletica il migliore è stato Tobia Beltrame, ottavo con il crono di 31’05”.