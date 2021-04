Il Cosulich di Panzano in memoria del grande Narciso Zeleznik

Lo stadio di Panzano di via Cosulich legherà per sempre il suo nome alla figura di Narciso Zeleznik, indimenticato protagonista della pagine più epiche della storia del calcio monfalconese ai tempi del Crda. Il verdetto dell'amministrazione comunale di Monfalcone guidata dalla sindaca Anna Maria Cisint è stato raggiunto oggi 21 aprile. "Un risultato del territorio, soprattutto perché unanime" ha spiegato la prima cittadina del capoluogo bisiaco.

Zeleznik fece parte di quel Crda che scalò le categorie dalla Prima Divisione per arrivare fino alla serie C, scolpendo per sempre il suo nome della memoria del futbòl bisiaco. “Ha fatto la storia del calcio della nostra città, è un altro passo per riportare la storia di Monfalcone all'interno della città” così la Cisint. Nel prossimo futuro, fanno sapere dalla giunta monfalconese, si aprirà la strada per intitolare anche il campo di via Boito. La consultazione dovrebbe partire a breve.