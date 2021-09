Triestina Nuoto e Tergeste Nuoto uniscono le forze: nasce la Trieste Nuoto

È nata ufficialmente in questi giorni Trieste Nuoto, una nuova creatura desiderosa di sognare in grande per far spiccare il volo, verso i palcoscenici più importanti, ai propri nuotatori e alle proprie nuotatrici. La Triestina Nuoto e la Tergeste Nuoto Altura hanno deciso di unire le forze per costruire assieme una realtà capace, fin dalla prossima stagione, di imporsi come punto di riferimento in Friuli-Venezia Giulia e scalare le posizioni dell’élite natatoria a livello nazionale.

Tra le file della Trieste Nuoto, convergeranno dunque tutti gli atleti e le atlete, che fino alla stagione 2020/2021 hanno fatto parte del settore agonistico e nello specifico di quello assoluto (Esordienti A, Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior) della Tergeste Nuoto Altura e della Triestina Nuoto. Ma il nuovo progetto, approvato dalla FIN (Federazione Italiana Nuoto) nazionale e regionale, oltre a poter contare su un centinaio di atleti, un numero con pochi eguali in Italia, potrà affidarsi a un team di dieci allenatori e sugli spazi acqua sia del Centro Federale della Piscina Bianchi che della piscina di Altura, la cui gestione è affidata appunta alla Tergeste Nuoto Altura.

I presidenti di entrambe le società, che continueranno invece a coltivare autonomamente le proprie scuole nuoto e il settore Esordienti B, sono certi di come questa unione di forze sia necessaria in un contesto come quello triestino e come possa essere la base fertile per alzare sempre più, nel futuro, l’asticella delle ambizioni. La nuova società sportiva è la prima in Italia a poter contare su una dirigenza al 100% femminile, tutte under 40, con la presidente Sigrid De Riz, la vicepresidente Alessia Sterle e la consigliera Nina Isler.