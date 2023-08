Nike è il partner tecnico della Pallacanestro Trieste

TRIESTE - Pallacanestro Trieste ha annunciato una partnership entusiasmante con Nike per la fornitura di abbigliamento ufficiale. L’accordo, chiuso tra Pallacanestro Trieste e il distributoreufficiale di Nike Gtz Distribution, consiste nella fornitura dell’abbigliamento per tutte le squadre della società - dal team di Serie A2 al minibasket - e prevede il ruolo di technical partner per la stagione 23-24.

L’accordo segue la scelta della Pallacanestro Trieste di sviluppare le attività marketing e segue la collaborazione con il celebre studio grafico Bureau Borsche, che ha avviato una rivoluzione nel concept, design e qualità dei prodotti “on-court” dedicati ai giocatori, ridisegnando anche il merchandising dedicato ai tifosi. Prabhdeep Singh Sekhon, Managing Director di CSGI, la società che controlla Pallacanestro Trieste, ha espresso soddisfazione per l'accordo, sottolineando che si tratta di un progetto va oltre il semplice abbigliamento tecnico e mira a creare una collezione unica con una forte attenzione ai dettagli, all'unicità e alla qualità, elementi che rappresentano i valori principali del club.

Il progetto di design è stato affidato a Bureau Borsche, la casa di stile di Monaco di Baviera che ha lavorato con grandi nomi nel calcio come il Venezia Football Club e l'FC Internazionale Milano. La collezione promette numerose novità stilistiche, dal logo dinamico, che cambierà colore a seconda della divisa indossata, a dettagli unici che il pubblico amerà scoprire e indossare. Riccardo Trolese, Amministratore Delegato di Gtz Distribution, ha espresso orgoglio nell'accompagnare Pallacanestro Trieste in questa nuova sfida, sottolineando l'opportunità di crescere professionalmente e creare una collezione che premi i tifosi.

La collezione on-court non si limiterà a capi tecnici, ma includerà anche abbigliamento per il tempo libero, cui si aggiungono elementi che saranno poi presenti nei kit per le squadre giovanili e nel catalogo dedicato al pubblico. "La nostra missione comune è creare qualcosa di veramente speciale che incarni l'essenza di questa straordinaria città – ha commentato lo studio Bureau Borsche - . Il nostro obiettivo è catturare il cuore e l'anima del club e di Trieste, celebrando la sua gente, la sua anima, la ricca storia e la geografia unica. Insieme, puntiamo a creare qualcosa di speciale, riflettendo l'essenza di Pallacanestro Trieste":