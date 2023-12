Novara-Triestina 2 a 3 | Le pagelle: vittoria in rimonta, Malomo regala tre punti d'oro

NOVARA - La fotografia di questa Triestina è nella corsa di tutta la panchina verso il centro del campo in occasione del goal del capitano Malomo che, con una zampata da centravanti, sigla il 3 a 2 per l'Unione e regala tre punti fondamentali per la corsa promozione. Succede di tutto al Piola. Nella prima mezz'ora, dal punto di vista della manovra in campo sembra esserci quasi solo la Triestina, con un Novara però bravo e coraggioso che risponde colpo su colpo. Apre Celeghin con un colpo di testa (ennesimo assist di D'Urso), poi la pareggia Corti. Nel secondo tempo i padroni di casa trovano il vantaggio su calcio di rigore (commesso da Malomo), ma prima Finotto (su un'invenzione al bacio di Correia) e poi lo stesso capitano stendono il Novara. L'Unione resta in scia delle prime e manda un avvertimento al Padova.

Matosevic 6

Sul goal di Corti vede la palla con ritardo ed è poco reattivo. Al 43' è indeciso sul destro dalla distanza di Calcagni, ma forse viene tradito dalla luce del sole. Subito dopo si riscatta con una bella uscita di pugno. Nel secondo tempo viene impegnato da Urso, ma smanaccia bene in angolo. Spiazzato in occasione del calcio di rigore.

Germano 6.5

Tante le sgroppate e un paio di cross buoni. Si intende poco con Redan. Caparbio in occasione del goal del 3 a 2 di Malomo.

Struna 6

In occasione del pareggio di Corti è un po' piantato. Per il resto prestazione senza infamia e senza lode.

Malomo 7

Dà solidità al reparto difensivo. Commette il fallo per il rigore del Novara che porta in vantaggio i padroni di casa a meno di un quarto d'ora dalla fine. A due minuti dalla fine si rifà con il goal del 3 a 2. Il voto è figlio della zampata.

Anzolin 6

Quando crossa non lo fa sempre bene, dovrebbe migliorare. Comunque la prova è sufficiente per impegno. Non dovrebbe calciare lui i corner. Esce per Pavlev.

Correia 7

Nei primi 35' minuti quando si illumina tutta la squadra ne trae giovamento. Due invenzioni alla Pirlo, una per Pierobon (che alza troppo il sinistro) e una per Germano. Buona anche la fase difensiva. Nel secondo tempo fa fatica. Viene ammonito, ma serve l'assist da favola a Finotto per il pareggio. Se si accende con continuità è giocatore da serie A.

Pierobon 6.5

E' in palla, ma è poco preciso. Sull'assist di Correia alza troppo la mira col sinistro, poi sul cross dalla destra di D'Urso il piattone finisce tra le mani del numero uno del Novara. Inscena un bel duello con Migliardi che fa ammonire (ma subito dopo prende un giallo proprio per fallo sul centrocampista dei piemontesi). Esce per Fofana.

Celeghin 7

Stacca bene di testa sull'angolo di D'Urso e firma il vantaggio dei rossoalabardati. Al 25' un bel sinistro dalla distanza viene deviato e finisce in corner. Esce a un quarto d'ora dalla fine. Prova buona e voto figlio del goal.

Redan 5.5

Al 19' è il solito altruista quando invece di calciare col mancino tenta di servire Lescano. Fa un po' di baruffa sugli stop con l'esterno destro (invece di usare il piatto sinistro). Delizia con alcuni colpi di tacco. Sull'assist di D'Urso sbaglia il controllo, poi rimedia con un sinistro che il numero uno del Novara alza sopra la traversa.

D'Urso 7

Ennesimo assist in stagione per il goal di Celeghin. Nei primi 30' la marcia in più dell'Unione (assieme a Correia) è proprio il trequartista alabardato. Poi negli ultimi quindici minuti della prima frazione si spegne. Nel secondo tempo illumina la manovra con un paio di filtranti. Si fa ammonire dopo un fallo tattico. Ogni tanto sparisce dal gioco e la squadra ne risente.

Lescano 5

Primo tempo così così. Sul traversone di Anzolin arriva leggermente in ritardo. Qualche minuto dopo angola col destro con il pallone facile preda di Desjardins. La sensazione è che sia un po' distante dal gioco della squadra. In alcune occasioni dovrebbe dare modo di rifiatare alla squadra, ma viene anticipato. Esce per Adorante al 63'.

Adorante 6

Si fa "beccare" un paio di volte in fuorigioco e tenta in tutti i modi di rendersi utile. Non incide.

Fofana 6.5

Dà ritmo e solidità al centrocampo

El Azrak 6

Cerca di trovare la posizione a destra. Quando si accentra è pericoloso.

Pavlev 6

Un po' di corsa sulla sinistra e poco altro.

Finotto 6.5

Ha sul destro la possibilità di pareggiare ma il tiro viene stoppato dal portiere del Novara. Col sinistro pareggia i conti a tre minuti dalla fine.