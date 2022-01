Nuoto, Assoluti invernali di Madrid: bronzo per Gabriele Auber

Soddisfazioni per l'atleta della Trieste Tuffi in terra spagnola. In attesa che riprendano le gare del campionato italiano, prossimo appuntamento appena il 3 marzo a Bolzano, Gabriele Auber ha preso parte ai campionati assoluti spagnoli invernali che si sono svolti dal 29 al 30 gennaio a Madrid. Molto convincente la prova dal trampolino da 3 metri, dove Auber ha conquistato la medaglia di bronzo con 353,00 punti. Buono anche il risultato da 1 metro, con 276,15 punti con cui ha chiuso al quarto posto.