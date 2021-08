Una nuova palestra per l’Asd Roianese Calcio: al via i lavori da 200mila euro

Una palestra di circa 100 metri quadri nella sede dell'Asd Roianese Calcio, a servizio dei ragazzi che vi praticano sport e attività varie: è quanto previsto dall'intervento che sarà realizzato dall'Amministrazione Comunale con 200mila euro derivati dalla variazione di bilancio. È stato annunciato oggi in conferenza stampa nel campo di calcio della Roianese in viale Miramare 79, con gli assessori ai Lavori pubblici Elisa Lodi, alla Valorizzazione immobiliare Lorenzo Giorgi e allo Sport Giorgio Rossi e Marco Cozzutto in rappresentanza del presidente Giuseppe Cumin per la Roianese calcio.

“L'intervento - ha spiegato Lodi - si va ad aggiungere ad un altro che abbiamo ultimato nel 2020 e che ha visto la sopraelevazione degli spogliatoi, con nuovi spazi funzionali a beneficio dell’ attività sportiva e sociale della Roianese calcio”. “Ho esordito in questo campo -ha detto l’assessore alla Valorizzazione immobiliare Lorenzo Giorgi – e vi assicuro che non c’era nulla, non solo l’erba sintetica. Con l’Amministrazione Dipiazza siamo stati capaci di fare molto, ristrutturando spazi e spogliatoi e ora possiamo guardare anche al suo completamento con la realizzazione di una funzionale palestra e con l’auspico di poter guardare con fiducia al futuro, magari anche ad un campo a 11 da realizzarsi sul terrapieno di Barcola”.

L’assessore Giorgi non ha mancato di sottolineare i 32 milioni investiti dal Comune in queste cinque anni a favore dell’impiantistica sportiva, ribadendo ancora come “la Roianese è una società sportiva che sta nel cuore di tante persone”. L’assessore allo Sport Giorgio Rossi ha confermato l’impegno e l’attenzione dell’Amministrazione Dipiazza per l’ impiantistica sportiva, “con gli oltre 32 milioni di euro di investimenti, una cifra mai investita prima. Cercheremo anche di dare risposte alle palestre e alle società di pallacanestro e pallavolo che sono in sofferenza".