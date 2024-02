En plein a Madrid per Marianna Cannone della Trieste Tuffi

La Trieste Tuffi è stata una protagonista al Madrid Open Diving nel fine settimana appena passato. È delle più importanti competizioni giovanili per club riservata alle categorie juniores, ragazzi e C/1, giunta all’ottava edizione e a cui hanno partecipato atleti provenienti da tutta Europa.

I risultati

La Trieste Tuffi ha inviato nella capitale spagnola una selezione di atleti, allenati da Giulia Belsasso. Marianna Cannone, che ha gareggiato nella categoria Ragazze, ha centrato l’en plein vincendo le gare di tutte e tre le specialità: medaglia d’oro nella piattaforma, con 296,15 punti, oro nel trampolino 3 metri, 308,80 punti e oro anche nell’ultima prova da 1 metro, con 287,80 punti. A contendersi i podi della categoria l’atleta di casa Natalia Bosqued Garza, la bulgara Iva Ereminova e la compagna di squadra Olga Podda. Per lei un ottimo terzo posto nel trampolino 3 metri, con 252,30 punti. Si tratta della prima medaglia conseguita in campo internazionale per Podda. Nella categoria juniores Nicola Zanetti ha avvertito un dolore alla spalla dopo la prima gara e non ha partecipato alla competizione dalla piattaforma in via precauzionale. Per lui, in ogni caso, un undicesimo posto dai 3 metri e un incoraggiante sesto dal trampolino da 1 metro.

Obiettivo Italia

“Sono molto soddisfatta dell’andamento della gara”, ha detto Marianna Cannone. “Vincere 3 gare su 3 contro avversarie di alto livello è per me una grande soddisfazione. Desidero ringraziare, prima di tutto, la mia allenatrice Giulia Belsasso per il fondamentale supporto tecnico e la Trieste Tuffi per aver sempre creduto nelle mie potenzialità. Auspico di poter ripetere queste prestazioni anche ai prossimi campionati nazionali”. I prossimi campionati nazionali FIN sono previsti dal 23 al 25 febbraio a Bolzano.