L'Opicina nella galassia bianconera, firmato l'accordo con l'Udinese

TRIESTE - La Polisportiva Opicina entra ufficialmente a far parte dell' Udinese Academy, il prestigioso progetto di sviluppo giovanile dell'Udinese Calcio. Questo traguardo rappresenta un’opportunità significativa per il sodalizio carsico, offrendo nuove opportunità e strumenti di crescita sia per i propri atleti che per il proprio staff tecnico.

L'accordo

L'ingresso nella Udinese Academy consentirà alla Polisportiva Opicina di accedere ad un'ampia gamma di risorse e servizi di alto livello, tra cui una formazione specifica per allenatori e dirigenti, ovvero un percorso di aggiornamento continuo per migliorare le competenze tecniche e gestionali dello staff. Ma anche la metodologia Udinese, un percorso tecnico completo per i giovani atleti, basato su metodi di allenamento all'avanguardia. Inoltre, sarà possibile la partecipazione a tornei e campionati esclusivi, l'accesso a competizioni di alto livello per confrontarsi con le migliori realtà giovanili. Infine, verrà dato supporto da parte di uno staff di professionisti con consulenze e assistenza tecnica da parte degli esperti dell'Udinese Calcio.

Le parole del presidente Recidivi

"Siamo estremamente orgogliosi di entrare a far parte dell'Udinese Academy" ha dichiarato il Presidente della Polisportiva Opicina, Marco Recidivi. "Questo accordo rappresenta un ulteriore passo in avanti per la nostra società e conferma il nostro impegno nella crescita dei giovani. Siamo certi che questa collaborazione ci permetterà di offrire ai nostri atleti un'esperienza ancora più completa e formativa".