Pallanuoto: debutto storico per le Orchette nella Champions League femminile

TRIESTE - Le Orchette accedono alle coppe europee: per la prima volta nella sua ventennale storia, la Pallanuoto Trieste parteciperà alla Champions League femminile, dopo il quarto posto conquistato al termine del campionato di serie A1 2022/2023. Un grande risultato per la squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping. Si inizia quindi dal turno preliminare di Champions League, che vedrà la compagine alabardata impegnata tra il 22 e il 24 con sede ancora da definire.

Entriamo nel dettaglio del sorteggio effettuato dalla Len a Manisa (Turchia) dove sono in corso di svolgimento i Campionati Europei Under 17 maschile. La Pallanuoto Trieste è stata inserita nel gruppo B, assieme a Plebiscito Padova (Italia), Ce Mediterrani (Spagna), Ethnikos (Grecia) e Mulhouse Wp (Francia). Il regolamento prevede che le prime tre classificate proseguiranno l’avventura in Champions League disputando la fase a gironi, quarta e quinta invece saranno dirottate in Euro Cup (che scatterà il 7 ottobre).

Il lotto delle avversarie che si troverà davanti la Pallanuoto Trieste è decisamente competitivo. Il Plebiscito Padova è da anni stabilmente al vertice in Italia e nella scorsa stagione ha superato le orchette nella finale play-off per il terzo posto. Il Mediterrani ha partecipato alla scorsa edizione della Champions League e può considerarsi come la terza forza del campionato spagnolo femminile, l’Ethnikos e il Mulhouse hanno già accumulato esperienza nelle competizioni internazionali.