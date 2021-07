Pallanuoto: le orchette vincono a Brescia e volano alla final-four scudetto

Obiettivo raggiunto, e pure abbastanza agevolmente. La Pallanuoto Trieste vince di slancio il proprio girone di semifinale nazionale (tre vittorie su tre partite disputate) e si qualifica alla final-four scudetto Under 20 femminile, in programma tra il 21 e il 22 luglio alla “Bruno Bianchi”.

La vittoria a Brescia

Le orchette di Ilaria Colautti hanno avuto vita piuttosto facile a Brescia. Nella gara di esordio capitan Cergol e compagne hanno battuto la Vela Ancona per 13-3, con cinquina di Klatowski. Tutto semplice anche nella seconda uscita, quella con il Como, regolato con un eloquente 26- 11: quattro gol per la solita Klatowski, addirittura sei segnature personali per la centroboa Gagliardi. Trieste infine ha affrontato la Rn Imperia avendo già la certezza matematica del primo posto, le ragazze alabardate comunque non si sono risparmiate centrando un altro largo successo, 21-9, migliori marcatrici della sfida Cergol e Bettini entrambe con quattro reti. “Bene così - spiega una soddisfatta Ilaria Colautti - abbiamo giocato di squadra, lo stato di forma è in costante crescita, un buon viatico in vista delle prossime importanti partite. Sono contenta anche per il contributo offerto dalle Under 18. Ora testa alle finali”. Infatti tra poco meno di una settimana appuntamento a Trieste per continuare ad inseguire il sogno tricolore.