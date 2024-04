Le Orchette vincono ma non basta: Trieste fuori dai playoff

TRIESTE - Una stagione strepitosa per le Orchette si chiude con un’immeritata beffa finale. Nella nona e ultima giornata di ritorno del campionato di serie A1 femminile la Pallanuoto Trieste ha battuto alla Sciorba la Locatelli Genova per 7-12. Un risultato che non basta alla squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping per accedere alle semifinali scudetto. Il Rapallo infatti è andato a vincere per 8-9 sul campo della Sis Roma, con tre compagini a quota 39 punti la classifica avulsa mette le orchette al quinto posto e quindi fuori dai play-off. “È stata un’annata molto positiva, c’è grande rammarico. Speravamo tanto di riuscire ad andare fino in fondo ma purtroppo paghiamo gli scontri diretti - spiega l’allenatore Paolo Zizza - ciò ci deve essere d’insegnamento per capire che per stare li davanti dobbiamo crescere e migliorare ancora”. La cronaca.

La Pallanuoto Trieste si porta subito in vantaggio con Gragnolati (0-1). Citino raddoppia (0-2), Bianco prima accorcia (1-2) e poi insacca il 2-2 su rigore. Vukovic realizza in superiorità numerica (2-3), Bianco risponde (3-3). Vukovic e Riccioli firmano il break alabardato (3-5), Nucifera accorcia con l’uomo in più: 4-5 dopo i primi 8’. La seconda frazione si chiude a reti inviolate e il risultato non cambia: 4-5 all’intervallo lungo. Nel terzo quarto le orchette aumentano il ritmo e si portano sul +3 con Gragnolati dai cinque metri e Citino (4-7). Ravenna in superiorità rimette in scia le liguri (5-7), De March ristabilisce le distanze (5-8). Ravenna va ancora a segno (6-8), la solita Citino colpisce: 6-9 ad 8’ dalla sirena. Nell’ultima frazione c’è solo la Pallanuoto Trieste. Prima Genova si fa sotto con Rossi (7-9), poi si scatenano le orchette: Vukovic e una doppietta di capitan Cergol valgono il +5 che sigilla il risultato finale: vince Trieste 7-12.

LOCATELLI GENOVA - PALLANUOTO TRIESTE 7-12 (4-5; 0-0; 2-4; 1-3)

LOCATELLI GENOVA: Avenoso, Bianco 3, Canepa, Banchi, Ravenna 2, Lombardo, Minuto, Nucifora 1, Rossi 1, Magaglio, Cappello, Polidori, Stasi, Padula. All. Della Zuana

PALLANUOTO TRIESTE: Sparano, Citino 3, De March 1, Cordovani, Marussi, Cergol 2, Klatowski, Colletta, Gragnolati 2, Vukovic 3, Riccioli 1, G. Zizza, Ingannamorte, Zoch. All. P. ZizzaArbitri: Braghini e PetriniNOTE: uscita per limite di falli Polidori (G) nel quarto periodo; superiorità numeriche Locatelli Genova 2/8+1 rigore, Pallanuoto Trieste 2/10+1 rigore