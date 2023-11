Spettacolo Orchette: battute le ungheresi, conquistata la final four

TRIESTE - Vittoria per le Orchette alla “Bruno Bianchi”. Nella quarta giornata della fase a gironi dell’Euro Cup femminile la Pallanuoto Trieste ha battuto per 14-10 il Bvsc. Un successo nitido che consente alla squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping di salire a quota 12 punti nella classifica del gruppo D, conquistando così la qualificazione alla final-four della prestigiosa competizione internazionale con due turni di anticipo. Un risultato strepitoso, arrivato nella prima partecipazione europea di un gruppo che sta davvero bruciando le tappe. Le orchette sono ad un passo pure dal mettere al sicuro il primo posto, che significherebbe semifinale con la seconda classificata del gruppo A, dove al momento Lille e Plebiscito Padova si dividono la vetta. “Abbiamo raggiunto un obiettivo importantissimo - esclama l’allenatore Paolo Zizza - sono contento per le ragazze e per la società. La prestazione è stata buona, siamo stati bravi a prendere subito un buon vantaggio che poi abbiamo gestito negli ultimi minuti quando è emersa un pizzico di stanchezza”.

Le alabardate mettono subito in chiaro le cose. Riccioli e Gragnolati colpiscono in superiorità numerica (2-0), capitan Cergol fresca di laurea in Scienze Motorie con 110 e lode scappa in controfuga e fa 3-0 dopo 5’ dal primo sprint. La reazione ospite è affidata a Jancso (3-1), De March serve un perfetto assist che Citino trasforma nel 4-1. Nella seconda frazione ritmi più compassati. Cergol trasforma il rigore del massimo vantaggio (5-1), Sparano si supera in un paio di occasioni però poi capitola a Polak lanciata in controfuga. Al cambio di campo punteggio fissato sul 5-2.

Trieste controlla con autorità il match. In apertura di terzo tempo c’è il botta e risposta tra Gragnolati e Fekete (6-3), poi Gragnolati chiude la superiorità del 7-3 e Citino si produce in una rovesciata da boa (8-3). Una distrazione in rientro concede a Polak la controfuga dell’8-4, Citino risponde con un tap-in in superiorità e Cordovani da boa firma il +6 (10-4). Fekete si esibisce al tiro dalla distanza e cerca di tenere in scia il Vasutas: 10-5 a 8’ dalla fine. Nel quarto periodo si concretizza l’atteso tentativo di riscossa delle magiare. Le padrone di casa allungano sul 12-7 a 5’54’’ dalla sirena e si rilassano un po’. Armai e Feteke riaprono i giochi sul 12-9, ci pensano Cordovani da boa e la solita scatenata Gragnolati su rigore a mettere la contesa in ghiaccio sul 14-9 a 1’54’’ dall’epilogo. La rete di Fekete serve solo a fissare il punteggio sul definitivo 14-10.

Sabato 2 dicembre inizia il girone di ritorno del campionato di serie A1 femminile, le orchette affronteranno in trasferta il Como Nuoto (ore 17.00).

PALLANUOTO TRIESTE - BVSC 14-10 (4-1; 1-1; 5-3; 4-5)

PALLANUOTO TRIESTE: Sparano, Citino 4, De March, Cordovani 3, Marussi, Cergol 2, Klatowski, Colletta, Gragnolati 4, Vukovic, Riccioli 1, G. Zizza, Ingannamorte. All. P. Zizza

BVSC: Kakas, Jancso 1, Meszaros-Farkas 1, R. Toth, Batizi, Armai 1, F. Toth, Kolarova, Urvari, Kele, Polak 2, Fekete 5, Doroszlai. All. Stieber

Arbitri: Courbain (Francia) e Spanoudis (Grecia)

NOTE: uscite per limite di falli Jancso (B) nel terzo periodo e Citino (T) nel quarto periodo; superiorità numeriche Pallanuoto Trieste 6/8+2 rigori, Bvsc 3/10+2 rigori