Palermo-Triestina 1 a 1 | Le pagelle: l'Unione domina ma l'impresa al Barbera non riesce

Il match di ritorno

Offredi 6

Attento su Floriano al 41', come pure sulla conclusione di Brunori al 49'. Si supera nuovamente sul centravanti rosanero ma sul pareggio di Luperini non può nulla.

Rapisarda 6

Bravo a far ammonire Brunori, nel primo tempo va su e giù come un Pendolino ma, tranne nell'assist per De Luca (in occasione del rigore) non riesce quasi mai a trovare l'imbucata giusta. Tanto, tantissimo cuore.

Volta 6

Prende il palo dopo una bella incornata. Gioca bene in verticale su De Luca, ma per il resto tenta più di contrastare che di impostare.

Ligi 6

Ammonito, in qualche occasione non sembra metterci grande concentrazione, mentre in altre si destreggia bene.

Galazzi 6.5

Gioca bene in verticale, mentre in fase difensiva alcuni strafalcioni regalano delle occasioni (soprattutto a Brunori) ai rosanero. E' attento sugli anticipi. E' mancato un po' in fase offensiva. D'altronde, se ci si ostina a farlo giocare basso a sinistra...

Crimi 6.5

La prestazione è quella da gladiatore. C'è un grosso rammarico, nei suoi confronti. Tutta la stagione è stata molto sottotono, mentre solamente nelle ultime gare si è visto il miglior Crimi. bene sui recuperi palla, altrettanto nel tenere calma la squadra in determinati momenti.

Calvano 7

Fa la partita dell'anno, probabilmente. Lotta come un leone, da incontrista ma anche nel fraseggio. Di testa sono quasi tutte sue.

Giorico 6.5

Il posizionamento del corpo quando il pallone è sull'esterno è sempre deficitario, ma lotta come i suoi compagni di reparto e contribuisce al dominio rossoalabardato.

St Clair 6

Mette in mostra grande dinamismo nel primo tempo. Nel secondo semina il panico in area del Palermo e serve un pallone d'oro per De Luca che da due passi sbaglia l'appuntamento con il goal.

Procaccio 4.5

Sbaglia un rigore che vale la stagione dopo una conclusione scialba e poco convinta. Non deve calciare lui, quel rigore. Questi rigori vanno calciati con convizione, senza farsi intimorire. Ci voleva qualcuno con più esperienza e in questo sbaglia Bucchi. Nel secondo tempo fa sempre la stessa giocata. Leggero, non si vede quasi mai. Dispiace, ma se la Triestina esce da questo turno dei playoff è anche per colpa sua.

De Luca 7

Tiene in apprensione la difesa del Palermo con grande vivacità. Conquista il rigore, mette scompiglio in area. Arriva in leggero ritardo sull'assist di St Clair. Esce stremato. Vale lo stesso discorso per Crimi.

Trotta 5.5

Dovrebbe dare qualcosa in più al reparto offensivo e dal punto di vista fisico c'è. Dal punto di vista tecnico sembra la brutta copia del giocatore di qualche anno fa. Anche nel modo di giocare - l'atteggiamento - sembra non essere mai deciso. Ha sul destro il pallone per mandare in paradiso la Triestina ma sbaglia mira. Così, questo Trotta, non serve.

Sarno 6.5

Il mezzo punto in più rispetto alla sufficienza se lo guadagna sia per quanto visto all'andata, sia per l'assist che regala il goal a Litteri. Nonostante ciò, la riflessione sul suo futuro deve essere presa seriamente dalla società.

Litteri 7

Il voto risente della speranza che, con la sua incornata, regala ai tifosi rossoalabardati. Peccato, davvero.

Giorno sv

Scampoli di gara

Myllymaki sv

Vedi sopra