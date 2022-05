Allianz Pallacanestro, a casa Franco Ciani

L'allenatore Franco Ciani non è stato confermato alla guida dell'Allianz Pallacanestro Trieste, che informa di aver scelto di non esercitare la clausola "1+1" nell'ambito del contratto con il coach. La scelta segue l'imminente rinnovo della governance di Pallacanestro Trieste 2004. Spetterà infatti ai nuovi vertici della società definire la guida tecnica della squadra per la prossima stagione.

"Esprimiamo gratitudine e massimo rispetto nei confronti del lavoro svolto da coach Franco Ciani - hanno dichiarato i componenti del Consiglio di Amministrazione - la nostra scelta é legata alla scadenza di mandato dell’attuale CdA e alla volontà di garantire alla prossima dirigenza piena libertà sui temi strategici".