Pallacanestro Trieste, pronti per l’amichevole con i Kapfenberg Bulls

MONFALCONE - La Pallacanestro Trieste si prepara alla sfida con i Kapfenberg Bulls, in programma stasera, martedì 29 agosto, al PalaPaliaga di Monfalcone. L'amichevole con il team austriaco sarà l’incontro d’esordio della 20ª edizione della Basketball Summer League, organizzata dall'Associazione Che Spettacolo. La preseason, ha già visto i biancorossi impegnati nel match amichevole con Brigham Young.

"Ciò a cui tengo molto - ha spiegato coach Jamion Christian - è trasmettere alla squadra lo spirito di questa città, fatta di persone che lavorano duro e che non mancano di far sentire il proprio calore e il proprio supporto. Sono rimasto molto colpito dall’atmosfera del PalaTrieste e dalla passione che respira in città per questo sport e questi colori. Dovrà essere il nostro valore aggiunto per occupare posizioni di classifica importanti”.