TRIESTE - Marco Legovich non è più l'allenatore della Pallacanestro Trieste. A darne notizia è la stessa società, attraverso un comunicato stampa diffuso nella mattinata di oggi 25 giugno. “Ringraziamo Marco per il suo lavoro, la sua passione e la sua dedizione, oltre che per la disponibilità dimostrata in queste settimane in cui ha atteso una nostra decisione che, seppur sofferta, è maturata nell’ambito del nuovo progetto sportivo”, queste le parole del presidente Richard de Meo che ha aggiunto come la "rinascita deve procedere attraverso questo passaggio, e richiede in questa fase un head coach che possa contare su una lunga esperienza in panchina". Sul tema, la società ha detto di essere al lavoro su "una serie di profili sia italiani che esteri. L’obiettivo è quello di raggiungere una decisione auspicabilmente nella prima settimana di luglio".