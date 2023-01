Il 90% della quote della Pallacanestro Trieste passa al gruppo CSGI

È ufficiale, la Pallacanestro Trieste ha formalizzato il nuovo accordo di acquisizione con CSGI - Cotogna Sports Group Italia, che da oggi detiene il 90% delle quote della società alabardata. Nella giornata di oggi a Milano si sono concluse le operazioni formali che hanno sancito il passaggio al gruppo americano: si è svolta Assemblea dei soci che ha approvato il bilancio al 30/6/22, che chiude senza alcuna perdita. Preso atto della richiesta vincolante di acquisto da parte della CSGI, il Consiglio di Amministrazione in carica dal novembre 2019, composto da Mario Ghiacci, Luca Farina, Marco Bono, Vincenzo Settimo e Gianfranco Cergol, assieme ai Sindaci, si è dimesso e come ultimo atto, secondo gli accordi presi con il CSGI, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Pallacanestro Trieste.

Il primo Cda dell’era CSG è costituito da cinque componenti, quattro dei quali indicati da Cotogna Sports Group Italia: si tratta di Richard de Meo (Presidente), Fitzann R. Reid (Vicepresidente), Connor Barwin, e Mario Ghiacci (Vicepresidente); il quinto componente è scelto dal socio di minoranza, Trieste Basket srl. Trieste Basket Srl ha nominato il manager triestino Andrea Bochicchio come componente del Cda. L’assemblea ha anche confermato i Sindaci del precedente mandato, Ave Chinetti e Andrea Bussani, cui si aggiunge Anna Masè.

“Dopo una lunga due diligence, abbiamo chiuso con successo l’accordo di acquisizione” ha commentato Fitzann R. Reid, presidente di CSGI. “Domani mattina saremo a Trieste per incontrare la squadra, lo staff, i soci di minoranza, i partner e gli sponsor, la stampa e una delegazione dei tifosi. Oggi è cominciato il nuovo corso della Pallacanestro Trieste”. A seguire è stata formalizzata la vendita della maggioranza delle quote, al termine della quale è stata convocata in via straordinaria la prima Assemblea dei nuovi soci che ha avuto il compito di espletare tutte le formalità, prendere atto del bilancio dell’attuale anno fiscale e assumere tutte le cariche e le responsabilità economiche e gestionali.

Su mandato del Consiglio di Amministrazione, Mario Ghiacci continuerà ad agire come General Manager del Club, in stretto collegamento con Richard de Meo e Fitzann R. Reid, che cureranno lo sviluppo in Italia e USA della società, in collegamento con i soci fondatori di CSG.

“Gli atti formali di stamani - ha dichiarato Prabhdeep Singh Sekhon, Managing Director di CSGI - sono il nostro punto di partenza. Abbiamo fortemente voluto Mario Ghiacci nel nostro Consiglio di Amministrazione e nella gestione della società: mantiene il ruolo di General Manager della Pallacanestro Trieste, in segno di continuità e per dare grande valore al lavoro fatto sin qui, che continuerà nel tempo. Vogliamo ringraziare - ha concluso Sekhon - il precedente Consiglio di amministrazione per il lavoro svolto, e per averci permesso di acquisire una società dal bilancio sano e dalle importanti prospettive. Un ringraziamento anche agli studi legali Pavia e Ansaldo e Campa Avvocati che hanno assistito rispettivamente Cotogna Sports Group e la Pallacanestro Trieste in questi mesi”.