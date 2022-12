Pallacanestro Trieste a stelle e strisce, è fatta per gli americani

TRIESTE - "Pallacanestro Trieste annuncia la firma dell’accordo vincolante per la cessione del 90 per cento delle quote societarie al Gruppo americano CSG (Cotogna Sports Group)". L’accordo, come si legge, permetterà al gruppo di acquisire le quote societarie e di nominare un nuovo Cda entro gennaio. Il restante 10 per cento sarà detenuto da shareholder locali (presumibilmente si tratta del Consorzio Trieste Basket). La visita a Trieste del team leadership, che interviene con "capitali propri e fondi di investimento diretti", è prevista sempre a gennaio.

Le parole del fondatore di Csg

Analizzando il basket europeo, Csg ha affermato che "Trieste ha caratteristiche come città, infrastrutture, squadra sportiva, posizione geografica, storia" per portare avanti "il progetto" che ha come obiettivo "la crescita graduale della Pallacanestro Trieste, puntando alla partecipazione alle Coppe Europee, focalizzandoci su innovazione dei processi organizzativi, di marketing e comunicazione, portando know-how nel settore tecnico-sportivo, facendo leva sulle nostre relazioni internazionali, in particolare con il contesto NBA". Il gruppo di investitori americani "deve le proprie origini alla prestigiosa Wharton Business School" di Filadelfia, tra le otto università più prestigiose al mondo. "Ho lavorato con grande impegno assieme al mio tema in questi ultimi sei mesi - ha dichiarato il presidente della Pallacanestro Trieste, Mario Ghiacci -, ognuno di noi è chiamato a continuare dare il massimo, in campo e negli aspetti organizzativi, perché Csg ha un grande progetto per coinvolgere il nostro pubblico e costruire qualcosa che in Italia non abbiamo ancora visto”.

Il team leadership

Del team di Cotogna sports group fanno parte, oltre al fondatore Richard de Meo, anche l'avvocato con base a San Francisco Fitzann Reid, il texano e fondatore della NextEra Energy Resources, Prab Sekhon, come pure l'ex procuratore generale di Boulder (Colorado), Richard Johnson, il cardiologo John Jefferies e l'ex giocatore di football americano (Philadelphia Eagles e, tra le altre, i New York Giants) Connor Barwin.