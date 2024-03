Pallacanestro in crisi, la lettera di De Meo ai tifosi: "Siate dalla nostra parte"

TRIESTE - L'attuale bilancio non è quello sperato, ma l'intento è di entrare nei playoff "nella migliore condizione possibile" e per questo motivo la Pallacanestro Trieste annuncia di voler rimanere vigile sul mercato. Quello firmato dal presidente Richard De Meo è un comunicato a metà tra il mea culpa e il penso positivo. Parla ai tifosi e alla città "riconoscendo la portata dei recenti risultati" (non particolarmente brillanti) e ribadisce la durata di lungo periodo del progetto. "Questo è chiaramente un momento difficile". De Meo poi si sofferma sulla volontà di portare avanti un obiettivo che definisce immutato. "CSG crede assolutamente nella squadra e nel suo potenziale di successo, ma questo non significa accettazione passiva, comprende il nostro impegno e il fatto di continuare ad essere vigili sul mercato" così il numero uno dei biancorossi che conclude sottolineando la scelta di aver investito nel club "consapevoli che il percorso poteva essere complesso, e certi del fatto che il club esiste grazie all'amore e al sostegno dei tifosi e della città: vi chiediamo di essere dalla parte della Pallacanestro Trieste, e di supportare la squadra in questo cammino per superare con noi questa fase; la squadra è più forte con voi e con il vostro sostegno".