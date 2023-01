Il San Vito soffre ma vince all'Allianz Dome contro la Pallacanestro Trieste

Inizia con una vittoria sofferta il 2023 del San Vito. Coach Barzelatto e i suoi ragazzi si presentano all'Allianz Dome al cospetto della under19 della Pallacanestro Trieste senza gli infortunati Ruzzier, Suzzi, Colmani e con Grimaldi indisponibile. Prima convocazione invece per il 2003 Carretti.

Inizio complicato per Cigliani e soci con i giovani biancorossi che sfoggiano una ottima aggressività che non permette di sfruttare al meglio le caratteristiche fisiche di Crotta nel pitturato. La difesa a zona poi non esime la difesa gialloblù dal caricarsi di falli e la partita rimane il bilico per i primi due quarti.



Il cambio di difesa ad inizio terza frazione si giova della freschezza dei giovani Mihelj e Scorcia che, unita alla sapiente regia di Cigliani e Cernivani, consente al San Vito di arrivare alla doppia cifra di vantaggio. Stesso cliché negli ultimi dieci minuti dove, grazie al rilassamento negli ultimi 90 secondi, la pallacanestro Trieste trova canestri veloci che le consentono di rendere meno amara la sconfitta dopo aver giocato comunque un ottimo match. Prossimo appuntamento martedì 24 gennaio dal big match contro il Kontovel. Palla a due ore 21.15 sul parquet del PalaCalvola.



PALLACANESTRO TRIESTE-SAN VITO 73-80



Pallacanestro Trieste: Obljubech 12, Millo, Rolli 8, Camporeale 6, Crnobrnja 7, Cavinato, Morgut 12, Bittolo Bon 3, Dovera 18, Desobgo 6. All. BazzariniSan Vito Trieste: Cernivani 11, Gregori 7, Zanini 12, Mihelj 2, Svab 4, Schwagel 7, Scorcia 5, Cigliani 14, Pussini, Carretti 1, Crotta 17. All. Barzelatto