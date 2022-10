Sponsor per la Pallacanestro Trieste, c'è l'accordo con la BCC di Staranzano e Villesse

La Banca di credito cooperativo di Staranzano e Villesse è il nuovo official partner della Pallacanestro Trieste 2004. Tra i principali istituti di credito della Venezia Giulia, la Bcc ha firmato in qualità di gold sponsor per la stagione 2022/2023. L’accordo stretto con la squadra triestina permette ala BCC di Staranzano e Villesse di avere un’ampia visibilità sia presso il campo, sia sulle divide da gioco sia sugli strumenti digital. Il marchio della banca sarà presente, inoltre, sui pannelli disposti a bordo campo e sul sito internet ufficiale della squadra, tramite diversi spazi di visibilità.

"La pallacanestro rappresenta per la Bcc di Staranzano e Villesse l’opportunità di legare la propria vocazione al dinamismo, alla serietà dell’impegno, alla determinazione, al mondo dello sport. - si legge nella nota ufficiale che comunica la formalizzaizone dell'accordo - La pallacanestro rappresenta un grande sport ma è anche una grande metafora del mondo del credito migliore: rispetto delle regole, lealtà e impegno"

La Banca di credito cooperativo di Staranzano e Villesse è uno dei principali istituti di credito della Venezia Giulia. Conta oltre 125 anni di storia, opera a tutto campo nel settore del credito svolgendo la propria attività bancaria a sostegno della comunità locale. Oggi sono 20 le filiali sul territorio, per un totale di oltre 100 dipendenti, 5.000 soci e 38.000 clienti. Nel 2021 ha chiuso il bilancio con masse amministrate per oltre 1,6 miliardi di euro e un utile netto di quasi 5 milioni. Nel corso dell'anno ha erogato oltre 500 mila euro alle comunità locali a supporto di progetti e iniziative in ambito sociale, ricreativo, sportivo ma anche culturale e socio sanitario.