Alla Pallamano Trieste non bastano Hrovatin e Stojanovic, la capolista Fasano è troppo forte

Si interrompe sul campo della Junior Fasano la serie positiva dei biancorossi che in terra pugliese hanno ceduto il passo al cospetto della capolista per 25-20.

Sono i padroni di casa a sbloccare il tabellone con Angiolini e Jarlstam (2-0 al 6'), dalla parte opposta Trieste si rimette in carreggiata grazie alla rete del pari siglata in contropiede da Aldini (2-2 all'8). Il match rimane equilibrato sino a metà frazione (5-4 al 15') quando i padroni di casa trovano un parziale di 3-0 (8-4 al 20') utile a tentare la fuga. Trieste, con il giovane Stojanovic, tenta di ricucire in parte lo strappo (9-6 al 24') ma è la Junior a mantenere il pallino del gioco tanto da chiudere il primo tempo avanti di 5 lunghezze (12-7).

Il secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi Trieste prova a scuotersi ma dinanzi a se trova l'esperto Fovio, in versione saracinesca, a limitare le folate biancorosse con capitan Visintin a fornire l'ultima flebile possibilità di riaprire (18-13 al 44') una sfida che con il passare dei minuti pende sempre più a favore di Fasano che a 8' dal termine trova il massimo vantaggio (23-14 al 52'). Le reti, nei minuti finali, di Stojanovic, Radojkovic e Nocelli consentono al Trieste di rendere il passivo meno amaro (25-20). Queste le parole del direttore sportivo Oveglia: “Ho visto grande impegno da parte di tutto il gruppo nell'affrontare la capolista. Devo dire che la partita è stata preparata bene, purtroppo l'abbiamo persa in attacco concedendo troppe parate al “solito” Fovio. Senza dubbio va elogiata la nostra difesa e la buona prestazione di Hrovatin e Stojanovic. Trieste ha dimostrato comunque di esserci, ora guardiamo subito avanti preparando nel miglior modo possibile la sfida di sabato prossimo contro il Brixen”.