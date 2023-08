Pallamano, Trieste batte Romagna e conquista il terzo posto al Torneo di Rubiera

TRIESTE - Si chiude con la vittoria nei confronti del Romagna (30-29) e la conquista del relativo terzo posto il quadrangolare di Rubiera per il Trieste che, nella gara disputata questo pomeriggio, ha mantenuto per tutto l'arco dell'incontro (il primo tempo si era concluso 13 a 10 a favore degli alabardati) la testa avanti dando la possibilità a coach Fredi Radojkovic di poter ruotare tutti gli effettivi a disposizione. Tra i migliori marcatori dell'incontro vanno segnalati Dapiran (6 reti), Jan Radojkovic (5 reti) e Tim Solefors (5 reti). Nella giornata di ieri Trieste ha invece dovuto cedere il passo al Conversano (30-23).

Questa l'analisi del vice coach Andrea Carpanese alla conclusione della due giorni in terra emiliana: "Posso dire che il bilancio è assolutamente positivo, contro i pugliesi al di la del risultato abbastanza largo che secondo me non rappresenta lo specchio della gara in quanto sino a 5' dalla fine ce la siamo giocata abbastanza alla pari. Paghiamo sicuramente le due settimane di allenamenti intensi dove abbiamo lavorato maggiormente sulla parte atletica piuttosto che sul gioco, queste gare ci sono state sicuramente utili per provare maggiormente il livello tattico. Oggi abbiamo invece affrontato una squadra tosta, accusando certamente la stanchezza del giorno precedente, l'importante era comunque vincere e lo abbiamo fatto. Siamo all'inizio di un percorso, c'è tanto ancora da lavorare però va evidenziato che si sono già viste delle buone individualità che dovremo valorizzare all'interno della squadra tirando fuori il meglio di ogni giocatore".