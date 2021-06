Gli under 17 della Pallamano Trieste sono campioni d'Italia

La squadra under 17 della Pallamano Trieste è campione d'Italia. I biancorossi hanno conquistato lo scudetto nel tardo pomeriggio di oggi 6 giugno a Chieti dopo aver superato in finale il Derthona con il punteggio di 30 a 28. Nel primo tempo la compagine giuliana era finita sotto e la prima frazione del match si era conclusa con gli avversari avanti di due lunghezze. Una stagione da incorniciare per i ragazzi guidati da mister Bozeglav e che, in virtù dello scudetto under 15 conquistato dalla stessa squadra due anni fa, lascia ben sperare anche e soprattutto in ottica di prima squadra.