Pallanuoto femminile, a Trieste la final four dell'Euro Cup

TRIESTE - A Trieste torna a respirarsi aria di competizioni sportive internazionali, con l'arrivo della final four dell’Euro Cup femminile si disputerà nella vasca di Trieste. European Aquatics ha, infatti, accettato la candidatura della Pallanuoto Trieste ad organizzare l’ultimo atto della blasonata competizione europea per club, in programma tra sabato 13 e domenica 14 aprile. La fase a gironi, terminata lo scorso 23 marzo, ha qualificato alla final four Plebiscito Padova (Italia) e De Zaan (Paesi Bassi) come prima e seconda classificata del gruppo A, Pallanuoto Trieste (Italia) e Bvsc (Ungheria) come prima e seconda classificata del gruppo B. Questi gli accoppiamenti per le due semifinali del 13 aprile: Pallanuoto Trieste-De Zaan alle 17.30 e Plebiscito Padova-Bvsc alle 19.30. Il 14 aprile “finalina” per il terzo posto alle 15.30 e, a seguire, il match che vale la coppa, alle 17.30. Soddisfattissimo il presidente del sodalizio trietsino Enrico Samer: “Una bella notizia per noi e per tutto lo sport cittadino, siamo riusciti a portare a Trieste questa importantissima manifestazione, che ci mette al centro della waterpolo europea e che conferma la vocazione internazionale della nostra società. Ci attende una final four entusiasmante, siamo certi che il pubblico risponderà e verrà ad assistere a quello che si preannuncia come uno spettacolo di altissimo livello. Un grazie alla Federnuoto che è intervenuta mettendo a disposizione un impianto come la Bruno Bianchi perfetto per questo genere di manifestazioni”. Non nasconde la sua soddisfazione neppure il direttore della Pallanuoto Trieste, Andrea Brazzati: “Siamo molto orgogliosi che European Aquatics abbia scelto noi per organizzare la final four. Il lavoro che ci attende è corposo, come sempre cercheremo di dare il meglio dietro le quinte e in acqua con le nostre ragazze, che avranno così la possibilità di giocarsi l’Euro Cup davanti ai tifosi di casa”.