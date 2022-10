Tris orchette, qualificate alle final six di Coppa Italia

Terza vittoria di fila della Pallanuoto Trieste nel girone A della Coppa Italia di serie A1 femminile. Le orchette a punteggio pieno centrano la qualificazione alla Final-Six con un turno di anticipo. Alla piscina "Nannini" di Firenze la formazione di Paolo Zizza soffre ma alla fine piega 14-13 il Brizz Acireale. “Non siamo stati troppo brillanti - analizza l’allenatore - le ragazze sono state brave a spuntarla in extremis. Questo ci fa capire che non possiamo permetterci di affrontare alcun avversario senza la giusta dose di determinazione”.

In avvio le orchette sembrano in grado di prendere il comando delle operazioni. Passano 52’’ e Vukovic in superiorità sigla l’1-0, capitan Cergol fa doppietta (uno su rigore) per il 3-0, le siciliane accorciano con Vitaliano in superiorità (3-1). Nel secondo periodo arriva anche il 4-1 per Trieste ad opera di Vomastkova e subito dopo c’è l’immediata reazione delle siciliane. Milicevic, Giuffrida, Sapienza e Russo imbastiscono un parziale di 0-5 che spinge la Brizz sul 4-6. De March in superiorità interrompe l’emorragia (5-6), Vitaliano ristabilisce il +2: 5-7 a metà gara.

Nel terzo periodo Trieste non riesce a ricucire il gap. Cergol sigla il 6-7, due reti di Giuffrida valgono il +3 (6-9). Vukovic mette dentro due palloni nel giro di 50’’ (8-9), Sapienza a 31’’ ristabilisce le distanze sull’8-10. La battaglia infuria nel quarto periodo. Serve una scossa, ci pensano Cergol (rigore) e Klatowski a trovare l’agognato pareggio (10-10). Milicevic non sbaglia per il 10-11, Klatowski fa 11-11 e 12-11 in nemmeno un minuto, la solita Milicevic impatta sul 12-12. L’allungo decisivo lo firmano Cergol su rigore e Vukovic, 14-12 con 2’30’’ ancora da giocare. Sapienza trova il varco per il 14-13 ma mancano solo 11’’ e l’ultimo possesso è tranquillamente gestito dalle orchette.

Domenica 16 ottobre alle ore 16.00 ultima gara del girone con la Sis Roma vincitrice della scorsa edizione della Coppa Italia.