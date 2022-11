La Pallanuoto Trieste regola l'Anzio

Netto successo esterno per la Pallanuoto Trieste nella quinta giornata di andata del campionato di serie A1 maschile. La squadra sponsorizzata Samer &Co. Shipping si è imposta sul campo dell’Anzio Waterpolis per 11-17. Gara altalenante quella dello Stadio del Nuoto, con gli alabardati bravi a conquistare tre punti preziosi per risalire al quinto posto in classifica. “Soddisfatto del risultato - spiega l’allenatore Daniele Bettini - bene all’inizio e bene alla fine, però ci siamo distratti un po’ troppo e abbiamo incassato diversi gol evitabili uno dietro l’altro, aspetto da migliorare in vista dei prossimi impegni. Nell’ultimo periodo abbiamo ritrovato concentrazione e solidità difensiva”.

Trieste parte forte. Buljubasic e Vrlic segnano entrambi con l’uomo in più (0-2), Razzi scappa in controfuga per lo 0-3 e poi mette dentro il rigore dello 0-4. Koprcina accorcia in superiorità e Oliva difende l’1-4 di fine primo periodo. Pioggia di gol nella seconda frazione. Buljubasic, Mezzarobba

(diagonale da “2”) e Vrlic da boa spingono gli ospiti sul 2-7, Goreta si carica sulle spalle il peso offensivo dei laziali e quasi da solo riporta l’Anzio sul -2 (5-7), Buljubasic si libera bene dal palo con l’uomo in più (5-9), poi ancora Goreta e Koprcina firmano il 7-9 di metà match. Gara aperta. L’inerzia è nelle mani dei laziali, che nel terzo periodo perfezionano l’aggancio con Koprcina e Susak: 9-9. Vrlic non sbaglia in superiorità (9-10), Goreta buca il primo palo (10-10) e Bettini manda tra i pali Ghiara al posto di Oliva. Nel momento più difficile, Trieste riprende saldamente il controllo delle operazioni. Petronio vola in controfuga per il prezioso +1 di fine tempo (10-11), preludio ad un quarto periodo dominato. Buljubasic si conferma infallibile e con l’uomo in fa 10-12, Ghiara sventa un paio di offensive laziali, capitan Petronio e una stoccata di Mezzarobba sul corto valgono il nuovo +4 a 3’30’’ dalla fine. Cuccovillo accorcia (11-14), Mladossich, lo scatenato capitan Petronio e il primo gol in serie A1 del 2004 Nicola Levis fissano il risultato sull’11-17 della sirena. “A tratti ci siamo innervositi - conclude il d.s. Andrea Brazzatti - nel complesso però non abbiamo mai perso il filo del discorso. Possiamo ancora crescere”. Sabato 26 novembre alla “Bruno Bianchi” (ore 15.45) sfida all’Ortigia Siracusa.