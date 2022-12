Vittoria schiacciante per la Pallanuoto Trieste contro il Bogliasco

Largo successo casalingo per la Pallanuoto Trieste nell’ottava giornata del campionato di serie A1 maschile. Alla “Bruno Bianchi” la squadra sponsorizzata Samer &Co. Shipping ha superato il Bogliasco per 20-6, al termine di un match praticamente dominato. Gli alabardati agguantano in classifica a quota 18 punti Ortigia Siracusa e Rn Savona, che assieme al Telimar Palermo inseguono l’An Brescia (21) e la capolista Pro Recco (da sola in vetta con 24 punti).

“Abbiamo affrontato la gara con la giusta dose di grinta e concentrazione - spiega l’allenatore Daniele Bettini - pensiamo già al prossimo impegno, abbiamo poche ore per prepararci. In questo periodo va così, ci piace”. Bettini è costretto a rinunciare a capitan Petronio (influenzato) e concede tanti minuti al 2006 Liprandi, i padroni di casa non vogliono sorprese e partono fortissimo. Nel giro di 4’ è già 4-0 grazie alle reti di Mladossich, Mezzarobba (capitano di giornata), Inaba e Razzi con l’uomo in più. Puccio su rigore e Guidaldi provano a tenere a galla il Bogliasco, Mezzarobba finalizza una superba azione in superiorità: 5-2 alla fine del primo periodo. La Pallanuoto Trieste chiude i conti già nella seconda frazione. Il ritmo

degli alabardati è indiavolato, Inaba e Valentino con una staffilata sotto la traversa fanno 7-2, Oliva sventa un uomo in più ligure, Mezzarobba, Mladossich, Bego e di nuovo Mladossich allungano il parziale sul 6-0, che vuol dire 11-2. Puccio su rigore accorcia sull’11-3 al cambio di campo. Nella terza frazione tra i pali c’è Ghiara, che si distingue per diversi buoni interventi. Trieste comunque non alza il piede dall’acceleratore. Mladossich scrive 12-3, Guidaldi sigla il 12-4, Razzi inventa il 13-4 e mette in porta il 14-4. Negli ultimi 8’ vanno in gol Podgornik (due volte), il solito Inaba, Razzi e Bego, per i liguri da registrare le segnature di Brambilla e Blanchard. Alla sirena finale il punteggio recita 20-6. “Buona prova corale - chiude il d.s. Andrea Brazzatti - ora prepariamoci ad una battaglia in Sicilia”. Sabato 10 dicembre la Pallanuoto Trieste sarà di scena sul campo del Telimar Palermo (ore 15.00).