Sale la febbre per gara 2 con Brescia, la Bianchi sold out

Cresce la febbre per la semifinale di ritorno che potrebbe regalare alla Pallanuoto Trieste una prima storica finale scudetto. I biglietti prenotati per il match (palla a due alle 16:30 alla piscina Bianchi) sono poco meno di 900, numero che porta al quasi sold out della tribuna. Normalmente la capienza dell'impianto è di 1050 seggiolini. "Il gruppo - così dalla oscietà guidata da Enrico Samer - però è concentrato sulla sfida con un Brescia che, messo con le spalle al muro, proverà in tutte le maniere a forzare gara-3".

“Un leone ferito è ancora più pericoloso - spiega l’allenatore Daniele Bettini - loro sono fortissimi, lo sappiamo, e rimangono favoriti per il passaggio del turno. Verranno qui per dare battaglia dal primo all’ultimo minuto. Sarà importante mantenere sempre la concentrazione alta e mettere in pratica quello che abbiamo preparato. La partita della scorsa settimana non conta più, dobbiamo scendere in campo e pensare solamente a giocare come sappiamo fare. E poi c’è il pubblico, ci attendiamo tantissima gente e tanto tifo”. La Bianchi sarà una bolgia, è sicuro.