Pallanuoto Trieste in trasferta alla "Mompiano" contro la corazzata Brescia

Tempo di big-match. Sabato 21 gennaio, nella tredicesima (ultima) giornata di andata del campionato di

serie A1 maschile, la Pallanuoto Trieste affronterà in trasferta l’An Brescia. Si gioca nella piscina di

Mompiano con inizio alle ore 15.00, diretta streaming Eleven Sports.



La vittoria casalinga di mercoledì sera sul Nuoto Catania ha restituito alla squadra sponsorizzata Samer

&Co. Shipping serenità e morale. Il compito che attende la Pallanuoto Trieste è arduo, l’An Brescia può

considerarsi come una delle squadre più forti a livello continentale e vive un ottimo momento di forma.

Strada in salita per il gruppo guidato da Daniele Bettini, che comunque ha tutta l’intenzione di dare filo

da torcere ai vice-campioni d’Italia. “Sono fortissimi e completi in tutti i reparti - spiega l’allenatore - i

risultati che stanno ottenendo sono ulteriore conferma. Andiamo lì per dire la nostra, con tranquillità,

consapevoli che sarà molto difficile ripetere le imprese dell’anno passato”. Dal punto di vista fisico gli

alabardati stanno bene e la condizione generale è in crescita. “C’è poco tempo per preparare questa

gara - continua Bettini - dal punto di vista tattico sappiamo cosa dobbiamo fare. Il Brescia è devastante

in transizione, sarà fondamentale limitare le loro ripartenze con una gestione attenta dei possessi

offensivi. In attacco servirà cinismo, dovremo essere bravi a sfruttare loro eventuali passaggi a vuoto.

Spero sia una bella partita, cercheremo di tenerla aperta il più possibile poi vedremo chi sarà più bravo.

Anche se adesso come adesso il Brescia ha ancora qualcosa in più, in particolare sotto l’aspetto

mentale”. Per quanto riguarda la formazione nessun dubbio, Bettini manderà in acqua gli stessi tredici

impiegati alla “Bianchi” nel turno infrasettimanale.



Secondo posto in campionato dietro alla Pro Recco, secondo posto nel girone di Champions League

alle spalle del Novi Beograd, anche nel 2022/2023 la compagine allenata da Sandro Bovo ha la chiara

intenzione di provare a vincere sia in Italia che in Europa. Rispetto alla scorsa stagione il sodalizio

lombardo ha operato un solo importante movimento di mercato, strappando allo Jadran di Spalato il

mancino Kostantin Kharkov, nativo di Mosca ma di passaporto croato, che questa estate ha trascinato i

“Barakuda” all’oro ai Campionati Europei (tra l’altro suo il gol su rigore che ha eliminato l’Italia in

semifinale). Per il resto confermatissimi i vari Vincenzo Dolce, Niccolò Gitto, Vincenzo Renzuto,

Stefano Luongo, Boris Vapenski, capitan Christian Presciutti, Djordje Lazic e Petar Tesanovic tra i pali.

Tanto per intendersi, a gennaio il Brescia ha vinto due volte in Sicilia, 8-11 sul Nuoto Catania e 7-12

mercoledì sull’Ortigia Siracusa, mentre in Champions ha messo sotto l’Osc Budapest con un netto 14-

6. Nella mente dei tifosi alabardati c’è ancora la drammatica serie di semifinale scudetto dello scorso



maggio, quando i biancozzurri la spuntarono in gara-3 (13-6 a Mompiano) dopo essersi salvatidall’eliminazione in gara-2 soltanto ai tiri di rigore.