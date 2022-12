Sconfitta di misura per le "Orchette" alla Bianchi

Capitombolo casalingo per la Pallanuoto Trieste nel settimo turno di andata del campionato di serie A1 femminile. Alla “Bruno Bianchi” le orchette sono state battute dalla Brizz Nuoto per 8-9. La squadra sponsorizzata Samer &Co. Shipping è incappata in una giornata storta, come sottolineato

dall’allenatore Paolo Zizza a fine gara: “Era una partita da vincere, l’abbiamo buttata via. Avevamo preso un buon vantaggio, però come ci capita spesso abbiamo fatto rientrare le avversarie. Che ci serva da insegnamento per il futuro, dobbiamo mettere in acqua sempre la massima concentrazione”.

Per undici minuti è una buona Pallanuoto Trieste. Colletta sblocca la situazione con una morbida colomba (1-0) e Riccioli raddoppia in superiorità (2-0). Sasover e Santoro trovano il 2-2, Klatowski servita a boa da De March si gira e mette dentro il 3-2. Nel secondo periodo le orchette appaiono in grado prendere il largo. Santapaola scrive 4-2 su rigore, Vukovic trova il 5-2, le ospiti falliscono un tiro dai cinque metri con Sapienza e capitan Cergol capitalizza con la rete del 6-2 in superiorità 3’01’’ dal cambio di campo. Qui però la Pallanuoto Trieste improvvisamente si ferma. Prima di metà gara la Brizz torna sul -2 con una doppietta di Sapienza (6-4), nel terzo periodo le siciliane addirittura operano il sorpasso grazie alle reti una dietro l’altra di Sasover, Giuffrida, Arcidiacono e Santoro: 7-8. Trieste prova a scuotersi e proprio a 1’’ dalla fine del tempo Vukovic con l’uomo in più rimette le cose a posto sull’8-8. È il prologo ad un quarto tempo interpretato meglio dalla compagine di Acireale. Sparano per due volte evita il nuovo vantaggio ospite, a 2’59’’ dalla fine Santoro trova lo spiraglio giusto sul primo palo per l’8-9. Le orchette cercano il pari con poca lucidità e anche l’ultimo assalto si infrange sulla traversa.

Adesso la pausa, il campionato di serie A1 femminile ripartirà il 7 gennaio 2023 quando la Pallanuoto Trieste sarà impegnata sul campo del Plebiscito Padova.