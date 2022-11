Un'altra vittoria convincente per le "Orchette"

Una Pallanuoto Trieste autoritaria regola con un secco 4-11 il Como Nuoto. È questo l’epilogo della gara di Busto Arsizio, valida per la quarta giornata del campionato di serie A1 femminile, vinta senza particolari affanni dalla squadra sponsorizzata Samer&Co. Shipping che sale così al quarto posto in classifica. Le orchette si sono distinte soprattutto in fase difensiva, concedendo poco alle offensive lariane. “Ottima prestazione - analizza l’allenatore Paolo Zizza - abbiamo gestito bene il pallone, aspettando sempre il momento giusto per andare al tiro. Le ragazze in acqua si sono aiutate, dimostrando coesione e unità d’intenti”.

La cronaca. Il Como si porta avanti con Bianchi (1-0), Riccioli impatta in superiorità (1-1) e Guya Zizza sigla il suo primo gol in A1 (1-2) prima del pareggio firmato Bianchi (2-2). Le orchette costruiscono gioco con continuità e nella seconda frazione cercano la fuga. Santapaola segna due reti di pregevole fattura per il 2-4, Bianchi (tripletta) rimette in scia la squadra di casa (2-4), le stoccate di Klatowski e De March valgono il +3 (3-6) di metà partita. Nella terza frazione il ritmo scende. Lanzoni trasforma il rigore del 4-6, De March risponde in superiorità: 4-7 a 8’ dalla fine. Il quarto periodo è un monologo alabardato. Santapaola inventa il 4-8, Vomastkova fa la voce grossa a boa (4-9), capitan Cergol chiude i conti con il diagonale in superiorità del 4-10 e con la controfuga del 4-11. Sabato 26 novembre alla “Bruno Bianchi” (ore 18.30) le orchette se la vedranno con il Bogliasco.