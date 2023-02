Pallanuoto Trieste beffata alla Bianchi, pari a 4 secondi dalla fine

Finisce in parità (10-10) la sfida tra Pallanuoto Trieste e Distretti Ecologici, valida per la terza giornata di ritorno del campionato di serie A1 maschile. Un punto che serve a poco alla squadra sponsorizzata Samer &Co. Shipping, che non sfrutta lo stop del Savona a Catania (13-13) e rimane al sesto posto in classifica, adesso a -6 dall’Ortigia terzo e -3 dal Telimar quarto. La corsa ai play-off inizia a farsi complicata. “Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile - analizza l’allenatore Daniele Bettini - non siamo mai riusciti a scappare nel punteggio e negli ultimi minuti abbiamo sprecato tanto. L’Euro Cup è un’altra storia, metteremo da parte questa prestazione e ci presenteremo in acqua nelle migliori condizioni possibili”.

Equilibrio in avvio. Bini sblocca la situazione dopo 1’45’’ grazie ad una fuga sull’esterno conclusa con un secco diagonale (1-0), Francesco Faraglia su rigore e Viskovic ribaltano il punteggio sull’1-2, Inaba segna due gol nel giro di 60’’ (3-2), una colomba di Voncina vale il 3-3 di fine primo periodo. Trieste prova ad allungare nella seconda frazione. Mladossich firma il 4-3 con un diagonale al volo, il numero 12 mette dentro anche il 5-3, Lucci prova a tenere in scia gli ospiti (5-4), Bini infila il pallone proprio sotto la traversa per il 6-4 del cambio di campo. La Distretti Ecologici si conferma avversario ostico. Nella terza frazione Trieste scappa sul +3 per due volte, grazie alle stoccate di capitan Petronio (7-4 e 8-5), Oliva sventa un paio di pericolose offensive ospiti che comunque tornano sotto con le reti in superiorità di Lucci e Francesco Faraglia (8-7). A 40’’ dalla fine del tempo una saetta di Inaba rimette gli alabardati a distanza di sicurezza: 9-7. Nel quarto tempo accade di tutto. I capitolini impattano sul 9-9 con le reti di Viskovic e Voncina, De Michelis salva di testa il possibile +1 alabardato, Trieste ci prova in tutti i modi fino a 17’’ fine, quando capitan Petronio

sbatte in porta il 10-9. Sembra fatta ma non è così, nell’ultimo assalto la Distretti Ecologici manda in avanti anche il portiere che crea spazio da “2” per Francesco Faraglia, che gela la “Bianchi” con il 10-10 a 4’’ dalla sirena. “Brutto fine-settimana per entrambe le nostre prime squadre - conclude il d.s. Andrea Brazzatti - resettiamo e pensiamo ai prossimi impegni”.

Mercoledì 8 febbraio si torna in campo per la gara di ritorno dei quarti di finale di Euro Cup, arrivano gli ungheresi dello Szolnok (ore 20.00).